Sgomberato un terreno occupato a Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino (Firenze), 3 luglio 2024 - Per motivi sanitari e di sicurezza è stato sgomberato un terreno privato occupato abusivamente, in via Ferilli, a Sesto Fiorentino (Firenze). L'operazione decisa con ordinanza del sindaco di Sesto Fiorentino e dal Comitato per l'ordine e la sicurezza, è stata eseguita stamattina dalla polizia e dai carabinieri con il supporto dei vigili del fuoco. Sono stati allontanati dall'area privata sei cittadini rumeni, tutti maggiorenni, due cani e diversi animali da cortile, tra cui alcune galline. Gli animali, secondo quanto riportato dalla questura, sono stati affidati all'associazione Gian il Binario. Sul terreno, secondo quanto emerso, sarebbero state presenti una o due roulotte. La proprietà si occuperà della pulizia e messa in sicurezza dell'area.