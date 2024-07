Settimi in Italia per Pil. Il record di attività per commercio e servizi. Export da 20 miliardi

Sono 116.587 le imprese fiorentine registrate in Camera di commercio di Firenze che, per dimensioni, si colloca al quinto posto tra le camere di commercio più grandi di Italia. Scendendo nei dettagli, 6.483 delle imprese operano dell’agricoltura, 10.556 nella ricezione e nella ristorazione, 15.629 nelle costruzioni, 16.450 nell’industria, 30.292 nel commercio e 37.177 nel terziario. Proprio il commercio e il terziario sono i settori con un maggior numero di attività. Sono solo alcuni dei numeri dell’Ufficio studi della Camera di commercio che ha un osservatorio permanente sull’economia fiorentina. Insieme le 116.587 imprese danno lavoro a oltre 398mila dipendenti. Per quanto riguarda la forma giuridica, sono 41.456 le imprese individuali, 18.910 le società di persone, 52.703 le società di capitale e 3.518 cooperative, consorzi e altre forme. Secondo l’indagine dell’Ufficio studi camerale, sono 20.040 le imprese femminili, 27.037 quelle artigiane, 17.302 le straniere e 6.669 le giovanili. In media nel territorio fiorentino ci sono 11,8 imprese ogni 100 residenti e 3,4 addetti per impresa. Firenze è la settima città con il Pil pro capite più alto in Italia mentre circa il 23% e il 12% degli oltre 40 miliardi di Pil metropolitano sono generati rispettivamente dalla manifattura e dai flussi turistici.

Le esportazioni si confermano motore di crescita per l’economia fiorentina: nel 2024 il dato supera quota 20 miliardi tanto che Firenze è la quinta città per export in Italia. I numeri della Camera di commercio di Firenze confermano il peso della Toscana e di Firenze in particolare nel settore della moda. A livello nazionale, le imprese che operano nel settore moda sono oltre 281mila (4,4% del totale delle imprese attive), di cui 34.662 in Toscana (7,8% del totale regionale) e 10.691 a Firenze (9,2% del totale nella città metropolitana).

Per quanto riguarda gli addetti, sono quasi 844mila in Italia (4,3% del totale), 142mila in Toscana (10,8% del totale) e poco meno di 50mila a Firenze (12,5% del totale). Il report moda però mette in evidenza le difficoltà del comparto, con una flessione delle esportazioni nel 2023 del 7,2% per la pelletteria, del 7,7% per l’abbigliamento, del 15,5% per la maglieria e del 22,7% per le calzature, a fronte di un buon andamento complessivo dell’export per l’economia fiorentina (+2,5% lo scorso anno).