Settimana di cantieri, possibili disagi oggi in via Michelacci

Ripristini localizzati della carreggiata in zona Costa del Pozzo-piazza Santa Maria Soprarno-via Stracciatella, ma anche lavori per un nuovo allaccio alla rete del gas in via Michelacci e il sollevamento notturno in via Santa Caterina d’Alessandria. Sono alcuni dei lavori che prenderanno il via questa settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Iniziando dai ripristini localizzati sulla viabilità in zona Costa del Pozzo, piazza Santa Maria Soprarno e via Stracciatella da mercoledì 15 maggio, in orario notturno 21-5, sarà circolazione interrotta sulla direttrice Costa del Pozzo-vicolo del Canneto-piazza di Santa Maria Soprarno-via Stracciatella. Termine previsto sabato 18 maggio.

Inizieranno oggi invece i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas in via Domenico Michelacci. Fino al 17 maggio il tratto via della Cupola-via di Peretola sarà chiuso.