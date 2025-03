Settanta coppie festeggiate dal sindaco

Non è questione di San Valentino, anniversari o feste comandate. Per celebrare l’amore e l’unione delle famiglie non c’è mai un tempo. O, meglio, è sempre il momento giusto. Con questo spirito l’amministrazione comunale di Pontassieve ha voluto celebrare quelli che - nel piccolo ma grande di ogni singola famiglia - rappresentano veri e propri esempi. Il palazzo comunale ha infatti ospitato la serata speciale dedicata a 70 coppie. Sposi che nel 2025 festeggiano le nozze di diamante, oro e argento. L’iniziativa è stata un’occasione di grande valore simbolico per l’amministrazione, che ha voluto celebrare insieme a tutte le coppie l’importante traguardo. Originariamente prevista per il giorno di San Valentino, la manifestazione si è svolta con grande partecipazione ed ha rappresentato un momento di condivisione e di festeggiamento per il cammino percorso insieme dalle coppie. L’amministrazione ha voluto omaggiare ogni coppia con una stampa originale, creata per l’occasione dall’artista Skim, come riconoscimento per l’impegno e l’amore che hanno contraddistinto il loro percorso di vita coniugale.

Tra le coppie, poi, si nascondono mille storie. Percorsi di vita fatti di persone che ogni giorno, insieme, riescono ad affrontare e superare mille ostacoli. Senza mollare mai e trovando, anche, tempo e voglia di dedicarsi a una sana celebrazione insieme. Coloro che non hanno potuto partecipare possono comunque ritirare una copia della stampa realizzata per l’occasione dal Comune rivolgendosi alla segreteria del sindaco. Per info è possibile contattare i referenti all’indirizzo e-mail [email protected] o al numero 0558360202. Un modo per essere partecipi di una festa e sentire, insieme, la forza di una comunità che - in questi giorni più che mai - sta mostrando tutto il valore e il carattere di Pontassieve.

Leonardo Bartoletti