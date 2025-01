Sesto si tinge di giallo con i big del poliziesco

Dal 24 al 31 gennaio Sesto Fiorentino si tinge di giallo per il festival dedicato alla letteratura poliziesca e misteriosa. Tra presentazioni di libri, sfide e spettacoli teatrali, sarà una vera full immersion per gli appassionati di un genere sempre più apprezzato. Tanti i nomi noti che parteciperanno tra Neri Marcorè, Maurizio De Giovanni, Giancarlo De Cataldo e tanti altri tra giallo contemporaneo e giallo classico. "Grazie alla collaborazione con la libreria Rinascita, la biblioteca e il Club del Giallo – commenta Jacopo Madau, assessore alla Cultura di Sesto -, si rinnova l’appuntamento con un festival che coinvolgerà non soltanto gli appassionati di noir. Particolarmente significativo alla biblioteca Ragionieri il General meeting di ’Uno studio in Holmes’. Il 24 gennaio due terze classi del liceo artistico si sfideranno su tre racconti con protagonista l’investigatore per eccellenza, poi ci saranno momenti di incontro e riflessione sulla sua figura, una visita al busto del detective in biblioteca e alle 18 del 25 gennaio Massimo Polidoro presenterà il suo libro ’Sherlock Homes e l’arte del ragionamento’. Il 26 Neri Marcorè insieme ai protagonisti del musical dedicato al detective incontrerà il pubblico al cinema Grotta. Tra gli altri appuntamenti della settimana, il 28 gennaio in libreria alle 18 Giancarlo De Cataldo presenterà ’Per questi motivi’; il giorno successivo arriva Cristiano Cavina col suo ’L’ananas no’. Il 30 gennaio Maurizio de Giovanni porterà in scena il suo spettacolo teatrale ’Volver – Ritorno per il Commissario Ricciardi’ sempre al cinema Grotta (prenotazione obbligatoria). L’evento, in programma alle 21, è preceduto alle 18 alla libreria Rinascita da ’Sesto chiama Napoli’ con Giancarlo Piacci e la ’Nostra signora dei fulmini’e Patrizia Rinaldi con il su ’Mare di pietra’.

Manuela Plastina