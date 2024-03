Sesto Liti condominiali in primo piano

Gli accessi sono in crescita rispetto agli anni scorsi ma il nodo del contendere resta sempre quello: le liti condominiali o fra vicini di casa. Che, addirittura, costituiscono il ‘casus belli’ per tutti i casi di mediazione intrapresi. Nel 2023 lo Sportello di mediazione sociale gestito dall’Associazione Altro Diritto Odv che ha sede alla Casa del Guidi in via Veronelli ed è operativo ogni martedì dalle 16 alle 19, anche senza appuntamento, ha accolto, in 46 giornate di apertura, 65 utenti, 51 dei quali hanno richiesto informazioni e orientamento mentre 14 sono stati contattati per l’accesso a tre diversi tentativi di mediazione.

"Il nostro servizio, totalmente gratuito – dicono le avvocate Cristina Grifoni e Irene Scheggi che gestiscono il servizio - è strutturato per due macro aree di intervento, da un lato l’informazione e orientamento verso i servizi gratuiti territoriali e dall’altro la mediazione. Nel primo caso le informazioni che ci vengono richieste sono diverse e diverse sono anche le possibili soluzioni che prospettiamo indirizzando gli utenti ad altri servizi: ad esempio per conflitti con la pubblica amministrazione ci può essere l’invio al Difensore civico. Poi c’è tutta una casistica di persone che accedono qua per problematiche che, astrattamente, potrebbero essere affrontate con l’apertura di un caso di mediazione ma che ritengono di fermarsi a una fase precedente: in molti casi, con qualche consiglio da parte nostra, la situazione si risolve". Per quanto riguarda le tre mediazioni intraprese un caso (legato a un problema di rumore) si è concluso positivamente, in due la mediazione non ha avuto luogo per mancato consenso delle parti: una di queste due situazioni, sullo sfondo, era caratterizzata anche da un conflitto interetnico.