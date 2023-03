Sesto Fiorentino, raid nei garage condominiali: rubata una bici da 6mila euro

Pattuglia della Polizia (immagine di repertorio)

Sesto Fiorentino (Firenze), 18 marzo 2023 - A Sesto Fiorentino a essere prese di mira questa volta sono stati dei garage condominiali. Un raid è avvenuto tra il civico 116 e 126 di viale Palmiro Togliatti. Qui la notte tra giovedì e venerdì scorso ignoti avrebbero rivolto le loro attenzioni su una trentina di box, portando via una bicicletta da corsa il cui valore commerciale si aggirerebbe intorno ai 6000 euro.

Ieri mattina, spiegano gli investigatori, i proprietari hanno infatti trovato segni anomali di forzatura e hanno chiamato subito la polizia. Tranne che in un solo caso, i ladri si sarebbero limitati a piegare con forza le alette di areazione in metallo delle porte basculanti, aprendosi così dei piccolissimi varchi che gli avrebbero tuttavia permesso di sbirciare con una torcia all'interno delle rimesse.

L'intento, spiegano gli agenti, potrebbe essere stato quello di voler ottimizzare i tempi di azione, osservando prima il contenuto dei box per valutare così se mettersi o meno all'opera sulle serrature più impegnative. Ad attirare la curiosità dei malintenzionati sarebbe stato però solo un garage di proprietà di un anziano. Arrivati a questo punto i malviventi, sulla base di quanto ricostruito dagli agenti del commissariato cittadino, sono andati fino in fondo, portandosi via la costosa bicicletta. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato, già a lavoro con le immagini delle videocamere della zona per risalire agli autori del reato.