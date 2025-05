Tutti a tavola per Davide Astori. In aiuto dei bambini più sfortunati

Il sole alto sulle colline del Chianti, i profumi della primavera, i colori di una domenica speciale. Erano veramente in tanti al pranzo organizzato nella Fattoria di Vignamaggio da Marco Pratesi, come omaggio all’ex capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso prematuramente, ma ancora oggi vivo nel cuore di tanti. A partecipare Bruno Astori, per quella che è stato anche un importante evento di solidarietà a favore della Fondazione Cure2Children. Tifosi, amici, rappresentanti delle istituzioni, volti noti della moda e della cultura si sono stretti intorno allo stesso tavolo, con il desiderio di ricordare Davide con gesti concreti di amore e generosità.

Il ricavato della giornata contribuirà infatti ai progetti di Cure2Children a sostegno dei bambini affetti da tumori nei Paesi meno fortunati: "La partecipazione è stata davvero commovente – ha affermato Pratesi – e la presenza di Bruno Astori, che ha voluto onorare una promessa fatta da Davide stesso prima della sua scomparsa, ha dato un valore inestimabile a questa giornata". Presenti, tra gli altri, lo stilista Ermanno Scervino, la Croce Rossa di Strada in Chianti con il presidente Angelo Sarri, Dario Cecchini e il giovane Francesco Pratesi, recentemente insignito del titolo di Alfiere della Repubblica.

Ad arricchire la giornata, lo show del "Magico Matteo", "Un talento eccezionale – come ha sottolineato Roberto Valerio di Cure2Children – che con la sua magia ha saputo toccare il cuore del pubblico". Valerio ha anche rivelato che "Presto, insieme a Bruno Astori, visiteremo un ospedale in India nato da un progetto Cure2Children. Sarà il primo in un Paese emergente a ottenere riconoscimenti internazionali di eccellenza sanitaria, mantenendo però costi accessibili. Un passo avanti storico nella medicina pediatrica globale". L’iniziativa ha dimostrato che il ricordo di Davide Astori continua a generare bellezza, relazioni, impegno. Un esempio che va oltre il calcio: un modo per dimostrare che anche lontano dal campo, certi capitani sanno ancora guidare la loro squadra.

Caterina Ceccuti