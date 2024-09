Dalla Toscana ad Affari Tuoi: Alice sbanca e torna casa con 100mila euro

Sesto Fiorentino (Firenze), 28 settembre 2024 – Da Sesto Fiorentino ad Affari Tuoi, con un premio finale di 100mila euro. E’ stata una serata davvero fortunata per Alice, rappresentante della Toscana nel celebre show che va in onda su Rai 1 dopo il Tg delle 20. La ragazza, originaria appunto di Sesto Fiorentino, ha avuto dalla sua la dea bendata, anche se l’inizio non era stato proprio dei migliori.

Dopo aver rifiutato i 30mila euro offerti dal Dottore, Alice ha visto andare in fumo anche il pacco da 100mila euro (dopo aver ‘scartato’ quello da 300mila). La concorrente di Sesto ha quindi accettato il cambio con un altro pacco, ma quando ha aperto il suo si è accorta che dentro c’erano 200mila euro. Sembrava insomma una serata da incubo, visto che il premio più alto rimasto era quello da 10mila euro.

E’ stato quel punto che Alice ha deciso di scommettere sulla “Regione fortunata”, una formula che consente al concorrente di vincere 100mila euro se la regione scelta corrisponde a quella estratta a sorte dal notaio. La ragazza di Sesto ha puntato sulla Puglia, terra di origine della madre: una scelta quantomai azzeccata, visto che là sotto c’era un premio da 100mila euro.