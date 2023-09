Sesto, Consiglio conferma contrarietà all'ampliamento dell'aeroporto

Il Comune di Sesto conferma la contrarietà al progetto di ampliamento della pista dell’aeroporto. Con 17 voti favorevoli (Pd, Per Sesto, Sinistra Italiana, Ecolò), 1 contrario (gruppo Italia Viva) e 3 astenuti (Lega e Fratelli d’Italia) il consiglio ha approvato ieri l’ordine del giorno a supporto della delibera di indirizzo adottata martedì dalla Giunta. Con questo atto veniva dato mandato agli uffici di predisporre gli atti tecnici da far confluire nel procedimento avviato presso il Ministero dell’Ambiente. "Abbiamo valutato con attenzione la proposta di revisione da Toscana Aeroporti che non supera in alcun modo nessuno degli aspetti sostanziali alla base della contrarietà", afferma il sindaco Lorenzo Falchi dopo il voto. "Rimangono irrisolte le questioni ambientali – spiega ancora il primo cittadino – con la cancellazione del parco della Piana e la distruzione di aree umide, come rimangono irrisolti gli aspetti critici legati al Polo Scientifico, penalizzato da una infrastruttura incompatibile con le attività che vi si svolgono". "Ma soprattutto – aggiunge – ci si ostina a voler portare avanti un progetto funzionale ad una idea di sviluppo sbagliata e superata dai fatti, in una città, Firenze, e in un’area metropolitana che stanno pagando carissimo le conseguenze dell’overtourism. Come abbiamo fatto negli anni passati, porteremo la nostra contrarietà in tutte le sedi". Critica la posizione di Italia Viva con il consigliere Gabriele Toccafondi: "Una delega in bianco del consiglio agli uffici per dire ed argomentare il “no” al progetto e il Pd non trova niente di meglio che non battere ciglio e votare ciò che la sinistra indica. Adesso però tutta la maggioranza ci dica che soluzioni prevede dato che la situazione attuale non risulta più sopportabile per circa 20mila persone che vivono nelle immediate vicinanze".