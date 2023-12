Sessualità a scuola, ira Ceccardi: "Propaganda con soldi pubblici"

"Quella fatta a pontassie ve non è una normale iniziativa, ma una vera e propria propaganda gender fatta con soldi pubblici, nella quale il Pd spiega ai giovani scambismo e menage a trois". A sostenerlo sono la parlamentare europea della Lega Susanna Ceccardi ed il capogruppo della Lega in Consiglio comunale di Pontassieve, Cecilia Cappelletti, che è anche consigliere metropolitano. "Con la scusa dell’educazione sessuale dei giovani - dicono le due esponenti della Lega - si organizzano conferenze sul genere, lezioni sullo scambismo, approfondimenti sul poliamore. Alcune di queste iniziative sono rivolte a 14enni, i cui genitori risulterebbe non fossero stati avvertiti, e si svolgono a scuola, in orario scolastico. Bisogna fermare questa deriva, qui nessuno è bigotto ma non si può utilizzare l’ educazione alla sessualità come grimaldello per infarcire la testa dei giovani di concetti ambigui e false credenze". "Il Pd - dicono ancora Ceccardi e Cappelletti - non riesce proprio a focalizzarsi su questioni fondamentali come scelte energetiche, economiche, ambientali, infrastrutturali, sistemi educativi e sanitari. Preferendo invece rincorrere il punto di frattura su questioni che sollevano scandalo da attirare l’attenzione, spendendo soldi pubblici che avrebbero potuto trovare ben altro e più proficuo impiego".

L.B.