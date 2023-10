Servono postini, consulenti e addetti smistamento Selezioni alle Poste Ecco le assunzioni

Opportunità di lavoro in tutta la Toscana arrivano da Poste Italiane. L’azienda, che conta 12.800 uffici postali, 120 mila dipendenti, 562 miliardi di euro di attività finanziarie totali e 35 milioni di clienti, cerca diversi profili professionali: portalettere, addetti allo smistamento e consulenti finanziari. Per quanto riguarda la figura di portalettere sono richiesti diploma di scuola media superiore con votazione minima 70100 o laurea, anche triennale, con votazione minima di 102110. Serve anche la patente in corso di validità per la guida dei mezzi aziendali. Oltre infatti al superamento di un test attitudinale e al colloquio, è prevista una prova d’idoneità alla guida di un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. Il contratto offerto è a tempo determinato. A Firenze e Pisa il gruppo Poste seleziona anche addetti allo smistamento che dovranno gestire lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci, amministrando il magazzino e i relativi flussi informativi. E’ richiesta disponibilità a lavorare su turni notturni. Anche in questo caso il contratto offerto è a tempo determinato. Infine, Poste Italiane offre a giovani neolaureati la possibilità di intraprendere "un percorso di formazione e crescita professionale" per diventare consulente finanziario. Il candidato ideale è laureato, con ottime capacità di comunicazione e di relazione ed un’ottima conoscenza di Office. In Toscana la ricerca è rivolta a giovani della zona di Arezzo, Firenze, Prato e Livorno. Per consultare le posizione aperte e candidarsi basta collegarsi al sito www.posteitaliane.it, sezione "Carriere".

