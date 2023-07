Servizio civile, un anno in Comune

Un anno in Comune con il servizio civile. Nel bando di Anci Toscana due posti sono destinati a Calenzano per il progetto "Botteghe della salute. Inclusione digitale nei piccoli Comuni della Toscana". Potranno partecipare giovani dai 18 ai 28 anni che saranno impegnati per 25 ore settimanali su 5 giorni per 12 mesi e riceveranno un assegno mensile da 507,30 euro. La domanda di partecipazione va presentata per un solo progetto. Non potrà inviare la candidatura chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o collaborazione retribuita con l’ente che organizza il progetto. I candidati dovranno presentare domanda entro le 14 del 28 settembre attraverso la piattaforma DOL, raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo http:domandaonline.serviziocivile.it, selezionando il progetto prescelto.