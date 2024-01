Servizio civile. E’aperto il bando

Servizio civile, aperto il bando per candidarsi. L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni (non compiuti). Si tratta di un’importante occasione di crescita personale e lavorativa, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per dare sostegno a chi si trova nel bisogno. Sono diverse le associazioni sul territorio che offrono l’opportunità di farlo. Per quanto riguarda il volontariato sanitario, Croce Rossa, Humanitas e Misericordia sicuramente hanno progetti attivi. Anche il Cui ha spazio per supporto alla disabilità e ai percorsi di vita indipendente da parte dei diversamente abili. Per candidarsi occorre contattare le associazioni per avere tutte le informazioni su progetti, orari, e tipologia di servizio.