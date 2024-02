Servizio civile alla Fratellanza Militare. Ci sono a disposizione dodici posti

"Il servizio civile? Un’opportunità da cogliere al volo, perchè permette di diventare protagonisti della comunità, contribuendo in prima persona al suo miglioramento". Giovanni Ghini, presidente della Fratellanza Militare di Firenze, si rivolge soprattutto ai giovani. Sappiamo bene quanto l’associazionismo, e non solo, faccia fatica a trovare persone disposte a farsi avanti per svolgere il servizio civile. Nello specifico, la Fratellanza Militare di Firenze mette a disposizione dodici posti: 5 nella sede centrale, 3 in quella sud e 4 in quella sud est.

"Molte delle persone che si affacciano al nostro mondo tramite il servizio civile poi restano attivi come volontari - prosegue Ghini -. Questo perchè si tratta di un’esperienza che rimane sulla pelle, con tutto il suo grande valore umano. In un certo senso, si può dire che col servizio civile i nostri giovani possono toccare con mano di non esser soli nel dare e nel ricevere. Un’attività come la nostra rompe lo schema della solitudine imperante. E consente di vedere la realtà in modo diverso, e diretto, e di allacciare rapporti che poi si tramutano in belle amicizie".

Tra le attività proposte, intanto l’acquisizione di competenze sul primo soccorso, e poi il lavoro nell’ambito dell’emergenza freddo, dei servizi di accompagnamento e di distribuzione delle colazioni sociali. Ancora, il servizio mensa, tre volte a settimana. Per saperne di più è possibile chiamare il numero 335.233770 o inviare una mail all’inidirizzo [email protected].