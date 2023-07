Servizi Via alla guardia medica turistica

di Andrea Settefonti

Dalla collaborazione tra Rete Pas e l’ufficio turistico gestito da Enjoy Chianti nasce a Greve la rete di servizi ambulatoriali dedicati ai turisti. Previste prestazioni sanitarie e guardia medica turistica in un unico edificio in via della Pace 8. Si tratta di un accordo che pone Greve all’avanguardia nei servizi sanitari ai turisti. Chi arriva in Chianti per vacanze troverà un servizio per le principali prestazioni specialistiche con orari dedicati e interpreti in madrelingua. Questo servizio si integrerà naturalmente con la guardia medica turistica che è già stato attivato dalla Asl per i mesi di luglio ed agosto: tutto questo in un unico edificio, quello dell’Associazione Volontariato Grevigiano (Avg). In particolare, a tariffe contenute e con tempi di attesa ridotti potranno essere effettuate nella sede di Greve di Retepas le visite oculistiche, otorinolaringoiatriche, ginecologiche, dermatologiche, ortopediche, i servizi infermieristici e tutte le prestazioni ecografiche. Le prestazioni di radiologia, risonanza magnetica e di terapia fisica saranno, invece, garantite presso la sede Retepas di Scandicci.

"La nostra Fondazione e le Publiche Assistenze, – sottolinea il presidente della Fondazione Pas, Mario Pacinotti - sono sempre attente a valorizzare i territori perché ai territori siamo inscindibilmente legati".

L’ufficio turistico di Greve, in piazza Matteotti, si occuperà della prenotazione delle prestazioni che saranno effettuate presso gli ambulatori Pas. Lo stesso ufficio turistico inoltre garantirà lo stesso servizio a tutti i cittadini grevigiani dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 in orario continuato. Per Lisa Volpi, direttore di Enjoy Chianti, "il fine dell’ufficio turistico non è solo di offrire servizi ai turisti ma anche di essere a disposizione di tutti i cittadini". Per prenotazioni telefoniche sono attivi i numeri 055 8546299 e 055 711111 mentre per le prenotazioni on line si può accedere al sito www.retepas.com.