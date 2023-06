Servizi scuola, domande da domani

Da domani è possibile presentare domanda di iscrizione per il prossimo anno scolastico ai servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico, pre scuola, piedibus. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma Simeal all’indirizzo https:calenzano.simeal.itsicarebenvenuto.php cui sarà possibile accedere con Spid o tessera sanitaria (Cns) o carta d’identità elettronica (Cie). Le domande dovranno essere presentate entro il 31 luglio. Le richieste pervenute oltre questa data di scadenza verranno accolte solo se, dopo una valutazione, saranno considerate compatibili con l’organizzazione del servizio. Info all’ufficio assistenza scolastica a [email protected] o 0558833245-425. L’iscrizione alla refezione dovrà essere presentata solo per nuovi cicli scolastici, per gli altri servizi dovrà essere rinnovata ogni anno.