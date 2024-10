Servizi e qualità della vita, la classifica. La nostra Metrocittà prima in Italia

Firenze prima, a livello complessivo, tra le Città metropolitane italiane per servizi ai cittadini e qualità della vita. Il dato emerge nella relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali, stilata dal Cnel, presentata a Roma. Tra i dati e gli indicatori calcolati, spiega l’ente fiorentino in una nota, il rapporto, realizzato dal Censis per il Cnel, fornisce gli indici (ranking) sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini italiani e sui fattori abilitanti che consentono di risolvere velocemente i problemi cui vanno incontro le persone, mettendo a confronto i dati delle 107 province/città metropolitane e analizzando i quattro ambiti dei servizi ai cittadini, della sicurezza, del paesaggio e patrimonio culturale e dell’ambiente. In base all’ultima edizione del ranking, si sottolinea ancora, fra le 14 Città metropolitane, Firenze occupa la prima posizione dell’indice complessivo con un valore pari a 110,4.

"Siamo di fronte a dati incoraggianti - dichiara la sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro - che rendono conto di una buona impronta data al percorso portato avanti finora. Il Piano strategico della Città metropolitana sarà portato a compimento con decisione. Già ora raccogliamo buoni frutti, ma non ci accontentiamo perché la vita delle persone ha bisogno di avere risposte concrete, in un quadro civico di comunità".

La Metrocittà Firenze è la prima per servizi ai cittadini, al secondo posto per paesaggio e patrimonio culturale e per ambiente e al nono posto per l’ambito tematico ‘sicurezza’.

Sopra al valore medio pari a 100 si collocano, inoltre, Venezia (al primo posto per paesaggio e patrimonio culturale) e Bologna (che ottiene i migliori risultati sia per servizi ai cittadini, sia per l’ambiente).

Niccolò Gramigni