Sereni vs Giorgi . Il confronto pubblico

E’ il faccia a faccia più atteso dell’anno. I due candidati alle primarie Pd, Andrea Giorgi e Claudia Sereni, si fronteggeranno in un confronto pubblico sui temi della città. L’iniziativa organizzata dal Pd cittadino è stata fissata per martedì 27 febbraio alle 21 al teatro Aurora. Un luogo capiente, per permettere a quante più persone di assistere al dibattito nel quale i due candidati per le primarie del 17 marzo prossimo potranno parlare delle loro idee per la Scandicci del futuro. L’evento è ovviamente aperto a tutti i cittadini fino al massimo della capienza della struttura. Il saluto e l’introduzione sarà del segretario Pd Tommaso Francioli.