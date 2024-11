Serata di Natale con l’arte alla tenuta Ruffino

La tenuta Ruffino Poggio Casciano, storica tenuta di produzione dei grandi rossi di Ruffino con spazi rinnovati sia all’interno che all’esterno, ha ospitato una serata per gli auguri di Natale. All’interno della villa rinascimentale si trova il ristorante dove si possono ammirare anche sei opere realizzate da designer internazionali per la mostra “OrobyRUFFINO” andata in scena alla Milano Design Week. Alla serata, tra gli altri, hanno partecipato Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana, il direttore della sede regionale Rai Giovanni Iannelli, Carlo Boni, sindaco di Pontassieve, il generale di Brigata Cinzia Gagliardi, comandante regionale dei carabinieri forestali, la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti, l’ad di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, il presidente e il segretario generale della Camera di commercio, Massimo Manetti e Giuseppe Salvini, Maurizio Bigazzi, presidente Confindustria Toscana, Francesco Casini, consigliere comunale IV, Marco Frezza, direttore regionale vigili del fuoco e Luigi Gentiluomo, comandante dei vigili di Firenze.