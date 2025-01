Firenze, scoperti con 16 chili di hashish: due arrestati

Firenze, 2 gennaio 2025 – Due arresti e 16 chili di hashish sequestrati: è il bilancio di un'operazione antidroga congiunta condotta nei giorni scorsi a Firenze dalla Polizia di Stato e dalla Polizia municipale. In manette, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due fiorentini di 30 e 33 anni. La sera del 30 dicembre, nel corso di un pattugliamento congiunto nella zona del Gignoro, gli agenti hanno notato un giovane, un 33enne residente nell'hinterland fiorentino, a bordo di uno scooter che, con fare sospetto, dopo essere entrato in un palazzo con uno zaino in spalla, ne è uscito dopo qualche minuto, riprendendo la marcia. Il 33enne è stato sottoposto a controllo dalla squadra antidroga del reparto antidegrado della municipale, mentre alcuni agenti della Polizia di Stato sono rimasti appostati intorno all'abitazione dalla quale era uscito il giovane. Nonostante lo zaino risultasse vuoto emanava un fortissimo odore di stupefacente, circostanza che ha fatto scattare la decisione di perquisire l'abitazione, alle porte di Firenze, del 33enne e quella in cui era appena entrato. Nella casa al Gignoro gli agenti hanno sorpreso un fiorentino di 30 anni e, in un frigo per vini, oltre 2 chili di hashish suddivisi in panetti nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. In quella del 33enne sono stati invece sequestrati quasi 14 chili dello stesso stupefacente. Per il questore della Provincia di Firenze Fausto Lamparelli è «un risultato operativo e comune importante. Un esempio plastico di sicurezza partecipata ove le esperienze operative specifiche della Polizia di stato e della Polizia municipale, in uno specifico contesto territoriale, hanno prodotto un risultato importante. È stato smantellato un evidente hub di spaccio. Utilizzeremo anche in altre zone della città questo modello». «Ancora una operazione congiunta della Polizia municipale e della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti - commenta l'assessore alla sicurezza urbana Andrea Giorgio -. Questo intervento arriva a chiusura di un anno di grande collaborazione che con la questura vogliamo rilanciare nel 2025».