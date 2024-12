Poliziotto sale sul monopattino abbandonato e fa arrestare il pusher

Firenze, 11 dicembre 2024 - Poliziotto sale su un monopattino abbandonato da un fuggitivo, lo insegue nel traffico e lo arresta infine per illecita detenzione di stupefacenti.

E' successo a Firenze, intorno alle 18 di ieri. Una volante, che in quel momento stava pattugliando via dell'Albero, si è vista arrivare in contromano un giovane a bordo di un monopattino. Poi pero, all'alt della polizia per le verifiche del caso, quest'ultimo si è dato alla fuga a piedi, abbandonando a terra il suo mezzo di trasporto a due ruote. A quell'ora la strada era particolarmente trafficata e un inseguimento con la volante non sarebbe stato certo facile. Per ovviare all'apparente svantaggio, un agente è quindi saltato sul monopattino del fuggitivo e si è lanciato sulle sue tracce.

La corsa si è snodata lungo via Maso Finiguerra e via Montebello, per poi concludersi in via del Curtatone dove l'uomo ha verosimilmente tentato di far perdere le proprie tracce cercando riparo tra le macchine in sosta. L'espediente naturalmente non ha funzionato e proprio dietro ad una delle macchine lungo il percorso di fuga, la polizia ha recuperato due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi.

Il protagonista della vicenda, un cittadino marocchino di 24 anni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

È di oltre 90 persone identificate, 1 arresto e 2 etti di droga sequestrata il bilancio dell'attività di controllo straordinario del territorio della polizia di stato fiorentina predisposta, ieri pomeriggio, dalla Questura nella zona intorno alla stazione Santa Maria Novella.