Firenze, domenica si corre una Half Marathon da record. 6mila partecipanti: percorso e orari

Firenze, 1 aprile 2025 - Domenica 6 aprile si corre un’edizione storica dell’Half Marathon Firenze. La manifestazione che festeggia l’edizione numero 41 infatti è tutta esaurita da settimane. Un boom di iscritti che ha indotto l’organizzazione del Comitato Uisp di Firenze coordinata da Marco Ceccantini, general manager di Half Marathon Firenze, a dichiarare chiuse le iscrizioni già a metà marzo, nonostante le richieste giunte da ogni dove per un ulteriore ampliamento delle possibilità di partecipare.

In tutto 6mila partecipanti complessivi, di cui il 38,8% donne; saranno rappresentate 82 nazioni (gli stranieri sono il 40,6 per cento degli iscritti); 4mila sono iscritti per la mezza maratona (sulla distanza ufficiale di 21 km e 97 metri), e 2mila per la non competitiva di circa 10 km Vivicittà, manifestazione storica di Uisp che si corre in contemporanea in 44 città italiane e in 11 città nel mondo.

In Toscana Vicittà si correrà anche ad Arezzo, Livorno e Siena.

Si parte alle 9 da lungarno della Zecca Vecchia per arrivare in piazza Santa Croce dopo aver percorso una sorta di doppio anello per completare la distanza. Una formula studiata e collaudata per limitare e di fatto annullare quasi del tutto i disagi legati alle deviazioni del traffico.

Tra i partecipanti anche 560 allievi e allieve della scuola sottufficiali carabinieri “Maritano” (che ha sede a Firenze a Castello), col doppio scopo di mettere in bacheca una bella giornata di allenamento e contemporaneamente testimoniare una presenza nella città che li ospita.