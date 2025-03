La festa sociale del Gs Maiano

Fiesole, 28 marzo 2025 – Il GS Maiano, una delle più storiche e prestigiose società podistiche fiorentine, ha celebrato la sua festa sociale al ristorante Pietraforte, situato proprio di fronte alla sede del club a Maiano. Un’occasione speciale per ripercorrere i 70 anni di storia del sodalizio, con la presidente Marzia Tallini che ha ricordato con orgoglio le tappe più significative della crescita del gruppo.

Fondata negli anni ’70 sotto la guida del presidente Martelli, la società ha saputo consolidarsi grazie all’entusiasmo e alla dedizione di figure come Zeccarelli, Valdinoci e molti altri. Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dai dirigenti che si sono succeduti nel tempo, sempre animati da passione e spirito di servizio, tra cui Franco Romiti, Franco Peroni e Luciano Locchi. Nel corso degli anni, il GS Maiano ha visto tra le proprie fila atleti di livello nazionale come Luciano Ceni, i fratelli Ferrara, Giovanni Corti, Francesco Biagi e Alberto Lucherini. Il settore femminile ha vantato atlete di valore come Simonetta Cartoni, Debora Tortora e Cristina Pitonzo, contribuendo a scrivere pagine importanti nella storia della società.

Un plauso è stato rivolto a tutti i soci che, con la loro disponibilità e impegno, collaborano attivamente alle manifestazioni della Firenze Marathon e all’organizzazione di eventi di rilievo. Tra questi, il Trofeo Giugni Martelli, il Trofeo Zà Zà, il Trofeo AIL e il Trofeo Scendi e Sali per Fiesole, in programma il prossimo 13 aprile. Una serata all’insegna della memoria, della condivisione e della passione per il podismo, valori che continuano a essere il cuore pulsante del GS Maiano.