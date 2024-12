Sicurezza a Firenze, un anno di dati: 26.877 multe, 130 chili di droga sequestrati e scacco alla movida

Firenze, 30 dicembre 2024 – Sicurezza a Firenze: il bilancio di fine anno della Questura. Dalle misure di prevenzione all’immigrazione, dai reati che hanno visto coinvolti soggetti minorenni alle multe, dai reati in rete a quelli di spaccio. Un report completo, ancorché non siano dati ancora definitivi come specificato dalle stesse autorità, che evidenzia criticità e miglioramenti nei diversi settori di cui la stessa Questura dà conto. Di seguito il bilancio punto per punto:

Ordine pubblico

Nel 2024 l’Ufficio di gabinetto della Questura di Firenze ha predisposto oltre 1.300 ordinanze firmate dall’Autorità provinciale di P.S. relativamente ad altrettanti eventi gestiti dalla Questura fiorentina nell’ambito di eventi e manifestazione in tutto il capoluogo toscano.

Misure di prevenzione

Le misure di prevenzione adottate nel 2024 registrano un aumento del +37,50% rispetto all’anno precedente. In particolare, sono raddoppiati i provvedimenti di Dacur (art. 13 bis) in riferimento a reati contro la persona o contro il patrimonio, con estensione alla resistenza a P.U. ed al porto di armi od oggetti atti ad offendere (dopo il cd. Decreto Caivano) commessi nelle pertinenze di locali pubblici e i Daspo in ambito sportivo per condotte ritenute pericolose in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Nel contesto della violenza domestica sono quasi raddoppiati anche i provvedimenti di ammonimento del Questore emessi d’ufficio sulla base principalmente degli interventi di Volante per segnalazioni di liti di tipo familiare, per condotte di aggressività fisica e verbale specie se alla presenza di figli minori.

Passaporti e attività amministrativa

Nel 2024 la divisione amministrativa e sociale della Questura di Firenze ha stampato 52.429 passaporti e 3.040 dichiarazioni di accompagno per minori, sulla base di richieste presentate in tutta la provincia. Lo stesso anno i tempi medi di rilascio si sono attestati in 5 giorni lavorativi a fronte dei 13 del 2023. Ad oggi i passaporti in corso di validità per i residenti della provincia sono 306.058.

Ufficio immigrazione

Nel 2024 l’Ufficio immigrazione della Questura di Firenze ha prodotto 27.948 permessi di soggiorno a fronte di una popolazione di 154.799 cittadini stranieri regolarmente ad oggi soggiornanti nel capoluogo toscano. Lo stesso Ufficio nel 2024 ha espulso dal territorio nazionale 382 cittadini stranieri irregolari (365 nel 2023).

Controllo del territorio

Nel 2024 aumenta il numero delle persone controllate rispetto all’anno precedente: nel corso dei servizi di controllo del territorio le volanti della Questura e dei Commissariati cittadini hanno identificato 72.988 persone (+58 rispetto al 2023) ed effettuato verifiche su 10.816 veicolo (+58% rispetto al 2023). Le pattuglie del Reparto prevenzione crimine Toscana nel 2024 hanno invece identificato 21.726 e 9.867. Totale identificati: 94.714; totale veicoli controllati: 20.683.

Contrasto ai reati

Nel 2024 sono 623 le persone arrestate dalla polizia e 3.264 quelle denunciate. L’azione di contrasto della polizia riguardo ai reati commessi da minori nella sola città di Firenze ha portato a un totale di 217 arresti/denunce nel 2024 con una diminuzione rispetto all’anno precedente (2023) che ne ha riportato un totale di 351 di arresti/denunce di minori. Un sempre costante e prezioso supporto alle indagini è fornito dalla polizia scientifica di Firenze che nel 2024 ha analizzato 1.130 campioni di stupefacenti ed effettuato 350 sopralluoghi che hanno permesso di rilevare importanti e talvolta fondamentali riscontri investigativi. Per il nuovo questore di Firenze Lamparelli: “E’ molto importante la stessa rete che utilizziamo nel contrasto alla violenza sulle donne: quindi la formazione, la conoscenza delle fenomenologie; il coinvolgimento della scuola, delle famiglie, all'interno di un progetto più ampio che porti a comprendere quale sia il disvalore sociale di alcune azioni, e che cosa può incidere negativamente sull'educazione dei ragazzi.”

Controlli movida

Sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica l’incremento dei controlli a Firenze e nell’hinterland ha avuto un importante ruolo anche per quanto riguarda la cosiddetta movida. Nel 2024 sono infatti 35 (+75% rispetto al 2023) gli esercizi pubblici ai quali l’Autorità provinciale di pubblica sicurezza ha sospeso temporaneamente la licenza proprio per impedire il ripetersi di episodi violenti.

Contrasto agli stupefacenti

Nel 2024 la polizia ha sequestrato a Firenze e provincia oltre 130 chili di droga tra hashish (per lo più), marijuana, cocaina, eroina e droghe sintetiche.

Polizia stradale

Nel 2024 aumentano gli incidenti sulle strade extraurbane fiorentine: 1099 contro il 1009 rilevati dalla polizia nel 2023. Per gli specialisti della polizia stradale le cause dei sinistri, oltre a disattenzioni dei conducenti e al mettersi alla guida dopo aver assunto alcolici in eccesso, sono anche verosimilmente riconducibili all’uso dei telefoni al volante. Il 2024 è caratterizzato da un massiccio incremento dei controlli sulle arterie stradali intorno al capoluogo toscano: 26.877 gli automobilisti multati (1579 per le cinture di sicurezze, 374 per guida in stato di ebbrezza e 19 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) contro il 16.338 dell’anno precedente. Dall’entrata in vigore delle recenti modifiche al Codice della Strada a Firenze la polizia stradale ha già contestato almeno 10 violazioni per guida con apparecchi che comportano l’allontanamento delle mani dal volante (ovvero telefonini), con conseguente sospensione della patente.

Polizia ferroviaria

In aumento anche i controlli alle stazioni ferroviarie fiorentine e in particolare in quella di Santa Maria Novella dove l’operazione “Alto impatto”, voluta e disposta in tutta Italia dal ministro Piantedosi, nel 2024 ha portato all’identificazione di 204.360 persone contro le 164.188 del 2023. Nel 2024 la Polizia Ferroviaria di Firenze ha eseguito 51 arresti, denunciato 739 persone.

Polizia di frontiera

Nel 2024 la Polizia di Frontiera Aerea di Firenze ha effettuato controlli su 693.624 persone (+13 rispetto al 2023) eseguendo 14 arresti. 44 le persone denunciate e 11 quelle respinte alla frontiera.

Polizia postale

Nel 2024 il Nucleo operativo sicurezza cibernetica - polizia postale di Firenze ha effettuato 69 perquisizioni domiciliari nell’ambito di importanti indagini telematiche. Proprio nello stesso ambito sono 9 le persone arrestate (di cui 6 con l’accusa di reati attinenti alla pedopornografia online) e 92 quelle denunciate.