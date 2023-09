Sequestrati e poi resi ’regolari’. Trentottomila giochi per bambini donati a Caritas ed enti benefici I militari della Guardia di Finanza e i funzionari doganali hanno consegnato alla Caritas Diocesana e all'Istituto degli Innocenti 38mila giochi per bambini, sottoposti a sequestro per marchi contraffatti. La polizia giudiziaria ha disposto la devoluzione per finalità benefiche in luogo della distruzione.