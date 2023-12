Senza telefono da ormai tre settimane. L’odissea della farmacia: "La mail non basta, i nostri clienti sono anziani" La farmacia di via XXVII aprile di Nicola Mazzei è senza telefono dal 30 novembre e non sa quando tornerà. I clienti possono contattarla via mail, ma l'isolamento è preoccupante per i molti anziani che non sanno come raggiungerla.