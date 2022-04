Senza patente alla guida di un’auto in area pedonale, multato dalla Municipale

Firenze, 20 aprile 2022 - Circolava tranquillamente in area pedonale, come se fosse la cosa più normale del mondo. E' stato però fermato e multato dalla Polizia Municipale. È quanto successo venerdì scorso durante una serie di controlli a tutela della zona pedonale da parte dei reparti della Polizia di comunità e della zona centrale. Gli agenti hanno notato una Fiat 500 che circolava in area vietata; alla guida, un giovane risultato tra l'altro senza documenti e perfino senza patente, perché mai conseguita. Da ulteriori accertamenti il conducente, di origine albanese, è risultato pure privo di permesso di soggiorno. Sono dunque scattate una serie di multe. Oltre alle sanzioni per guida senza patente (5.100 euro con fermo del veicolo per due mesi) e per transito in area pedonale (83 euro), per lui è arrivata la denuncia per violazione in materia di norme sull’immigrazione. Multata anche la proprietaria del veicolo, una donna fiorentina, per incauto affidamento del veicolo a persona senza patente (397 euro).