Sentiero Film Factory", San Frediano trasformato in una cittadella del cinema indipendente"

Conclusa la terza edizione di "Sentiero Film Factory", il festival dei corti che ha trasformato il quartiere di San Frediano in una cittadella del cinema indipendente. A vincere il premio per il miglior film un ex aequo tra “Datsun” di Mark Albiston e “Neighbour Abdi” di Douwe Dijkstra; il premio per la miglior regia è andato a “Fairplay“ di Zoel Aeschbacher; il premio per miglior fotografia a Kostantinos Koukoulios per “All nclusive“ di Duván Duque Vargas che si aggiudica pure i premi per la miglior interpretazione, ad Alejandra Herrera, e per sceneggiatura. Il premio per il miglior montaggio a “Neighbour Abdi“ e la miglior colonna sonora a “Fairplay“.