Senso unico in via Pisana per lavori

Via Pisana, arriva il nuovo asfalto. Un intervento corposo, da via Ponchielli a via del Pantano nel pieno del cuore di Casellina, che l’amministrazione ha avviato da martedì con un cantiere piuttosto complicato per le conseguenze che determinerà sul traffico vista l’importanza dell’arteria viaria. Proseguono gli interventi che il Comune di Scandicci ha programmato per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle strade del territorio. In questo caso il cantiere, appaltato a un raggruppamento temporaneo di imprese, prevede l’asfaltatura con tratti di risanamento profondo, oltre al rifacimento puntuale dei punti ammalorati di cordoli e zanelle, ovvero le fossette per lo scolo dell’acqua.

"Prosegue con determinazione il lavoro dell’amministrazione verso una città più vivibile, sicura e bella – ha detto il vicesindaco con delega alle Infrastrutture Yuna Kashi Zadeh – vogliamo che i nostri cittadini possano muoversi con sicurezza e in un ambiente urbano curato. Proprio per questo nei primi mesi di questa nuova amministrazione abbiamo voluto, con i nostri uffici tecnici, programmare con cura la riqualificazione delle nostre strade per i prossimi anni". Le deviazioni sono state fissate in collaborazione con l’ufficio traffico della Municipale. Per questo è stato istituito il senso unico di marcia con restringimento di carreggiata in via Pisana, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Pantano e quella con via Ponchielli, in direzione di quest’ultima.

Nello stesso tratto è in vigore il divieto di sosta su ambo i lati della strada. L’intervento costerà 160mila euro; il progetto prevede anche l’asfaltatura totale dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche agli attraversamenti pedonali. Soprattutto su questo ultimo versante c’è molto da lavorare, visto che in particolare a Casellina, i problemi legati alle barriere architettoniche sono numerosi.

