Semipedonalizzazione via Aleardi: pavimentazione cede, polemiche politiche

Non è stato neanche inaugurato, ma già pare vecchio di un secolo. È l’intervento di semipedonalizzazione realizzato dall’amministrazione comunale nella zona di via Aleardi, piazza della Repubblica. La pavimentazione in pietra ha già ceduto. I blocchi sono sconnessi, non reggono il passaggio delle auto. I cordonati sono spezzati, tanto che è stato necessario intervenire. In mezzo alla strada, invece di ripristinare il lastricato di pietra, si è pensato di coprire le buche con asfalto a freddo.

Il caso è diventato anche politico, con il consigliere dell’opposizione, Enrico Meriggi (Scandicci civica) che ha annunciato un’interrogazione. "Raccolgo da giorni lamentele dei residenti sullo stato di questi lavori. Dovevano riqualificare il centro cittadino, unendo piazza Matteotti con piazza Togliatti, hanno trasformato questa zona in un campo di battaglia. Non solo le buche, le pozzanghere, l’asfalto buttato alla meno peggio per coprire i crateri, ma anche uno scalino di due centimetri a segnare l’inizio del marciapiede. Gli anziani rischiano di farsi molto male".

La semipedonalizzazione di via Aleardi- Piazza della Repubblica è stata avviata dalla precedente amministrazione. I lavori sono andati avanti a lungo, gravati da lunghi ritardi e inevitabili proteste da parte dei commercianti; ora il rischio è quello di doverci rimettere le mani.