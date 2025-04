Second Hand: il mercato del riutilizzo per un futuro sostenibile a Firenze

Le difficili condizioni del pianeta ci impongono di riflettere sul nostro stile di vita e di apportare cambiamenti quotidiani: consumare meno, riutilizzare, ridurre i rifiuti, amare gli oggetti di seconda mano perché hanno una storia da raccontare. In quest’ottica, abbiamo pensato di allestire un mercato, ’Second Hand’, che permetta a tutti noi di mettere a disposizione dei compagni vestiti o accessori che non utilizziamo più. Il terzo lunedì del mese la nostra ricreazione viene dedicata a tale attività: ciascun capo può essere acquistato con un’offerta libera e alla fine dell’anno investiremo i risparmi per la realizzazione di un progetto per l’ambiente. Quest’anno il ricavato servirà per finanziarci un corso sulla mobilità sostenibile a Firenze. Crediamo che per noi giovani cittadini la conoscenza sia il primo passo verso la consapevolezza, indispensabile per maturare scelte che si trasformino poi in nuove abitudini. Ciò che del mercato resterà invenduto verrà riutilizzato per il nostro laboratorio teatrale. Ogni anno, infatti, portiamo in scena un musical per il quale realizziamo in piena autonomia costumi e scenografie. Siamo convinti che anche progetti piccoli come questo possano aiutare a cambiare mentalità. Ci siamo chiesti: perché comprare usato se il nuovo talvolta costa meno? Alla fine abbiamo risposto così: perché ’Second Hand’ è bello, giusto, divertente, è storia, moda, vita più lunga per gli oggetti e per noi.