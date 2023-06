Scuole, impianti sportivi e Solaria Investimenti per due milioni di euro

di Sandra Nistri

Un pacchetto di lavori da quasi due milioni di euro per scuole, impianti sportivi e la Rsa Villa Solaria. Una estate di cantieri, oltre 20, che nei prossimi mesi interesseranno numerose strutture di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino. Il periodo scelto per gli interventi non è casuale visto che l’obiettivo è quello di approfittare della sospensione delle attività per offrire ad alunni, insegnanti e utenti spazi rinnovati e migliorati a partire da settembre. Il maggior investimento, 1,3 milioni di euro, è destinato proprio agli edifici scolastici: i lavori più corposi riguarderanno i plessi delle scuole De Amicis e Lombardo Radice per i quali sono previsti interventi di adeguamento sismico per oltre 900mila euro. "Accanto ai progetti più grandi e importanti come questi – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Claudia Pecchioli – abbiamo cercato di non tralasciare le ‘piccole cose’, le migliorie puntuali che comunque sono fondamentali per rendere più funzionali e accoglienti gli ambienti scolastici dove migliaia di giovani sestesi trascorrono tanta parte del loro tempo". Tra gli impianti sportivi, al Palalilly "Vinicio Tarli" sono destinati investimenti per oltre 200mila euro per il rifacimento delle coperture, l’insonorizzazione e l’installazione di una rete parapalline all’interno della tensostruttura: "A questi – aggiunge Pecchioli – si sommano altri 160mila euro circa per le cabine di trasformazione dello stadio Innocenti, del campo da baseball di Padule e dello stadio di Doccia". Interventi di adeguamento della cabina di trasformazione sono previsti anche alla Rsa di Villa Solaria, con una spesa intorno ai 170mila euro: "Questo cospicuo piano di lavori per l’estate si affianca, ovviamente, ai cantieri già aperti che vanno avanti e agli interventi per i quali sono in corso la progettazione o le procedure di affidamento - dice Pecchioli - I lavori nelle scuole rivestono però un’importanza particolare e la loro programmazione, come di consueto, ha richiesto particolare attenzione affinché tutto possa essere pronto per la ripresa delle lezioni. Ringrazio gli uffici per il grosso lavoro che stanno svolgendo".