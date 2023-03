Scuola secondaria di primo grado Beato Angelico - Firenze

Quando eravamo piccoli, andavamo spesso al parco San Donato: eravamo felici e spensierati…ah, beata infanzia! Ora siamo cresciuti e ci siamo resi conto che nella nostra area verde preferita mancano ‘attrazioni’ per i più grandicelli. Ecco che siamo andati sul posto a sentire un po’ di pareri. Un signore anziano, Paolo, ci ha detto: "Vorrei più panchine per stare seduto tranquillo e trascorrere le mie giornate in mezzo a un po’ di verde, mentre credo che i giovani apprezzerebbero delle panche di legno per fare delle partite a carte oppure pic-nic all’aperto". "Eh, sì, noi mamme avremmo bisogno di piani d’appoggio per le merende dei nostri bambini - ci ha confermato Maddalena -. Il parco è un luogo ottimo per riposarsi e passare il tempo un po’ in tranquillità, ma d’estate è tutto esposto al sole e la gente soffre molto il caldo". "Perchè non aprire un bar con dei gazebo? Potremmo gustare dei gelati ai tavoli riparati dagli ombrelloni", lancia la sua proposta la 15enne Elena.

Beh, ci è sembrata un’ottima idea, visto che gli alberi sono ancora troppo giovani e piccoli per riuscire a fare ombra… Invece, un ragazzo universitario di nome Lorenzo, che stava correndo, ha proposto: "Mi piacerebbe che venisse realizzato un percorso-fitness per allenarsi, oltre ad un campo da calcio per giocare con gli amici".

Secondo Eleonora e Sara, 13 anni, "sarebbe bellissimo che venissero realizzati un campo da basket o da pallavolo". Tutte idee fantastiche, anche per noi studenti della Beato Angelico. Sarebbe bello avere a disposizione queste opportunità! Stiamo sognando troppo? Chissà. Anche Marco e Stefano, due adolescenti, vogliono dire la loro: "Noi chiediamo al Comune un mini skate park, insieme ad un paio di tavoli da ping-pong in un’area attrezzata". Beh, a nostro avviso sono tutte ottime proposte per arricchire e rendere più vivibile il nostro parco San Donato.

Noi ragazzi della 2D aggiungiamo che vorremmo poterlo frequentare in sicurezza ad ogni ora del giorno, rassicurati da controlli più frequenti delle forze dell’ordine. Se queste belle proposte venissero prese in considerazione, siamo convinti che noi ragazzi potremmo godere molto di più di questo prezioso angolo di verde. Anche i meno giovani lo frequenterebbero più volentieri! Insomma, potrebbe diventare un luogo meraviglioso dove potersi rilassare o divertire dopo una lunga giornata di lavoro o studio. Noi studenti della Beato Angelico, nel nostro piccolo, speriamo di ottenere dei risultati per migliorare il cuore verde del quartiere!