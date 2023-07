Scuola, la Toscana vuole posticipare il rientro al 18 settembre

Firenze, 12 luglio 2023 – Modificare il calendario scolastico 2023-24 in modo che le lezioni scolastiche inizino lunedì 18 settembre e valutare l'opportunità di prevedere che qualora il 15 settembre di ciascun anno scolastico cada di venerdì, sabato o in un giorno festivo, l'inizio delle lezioni venga posticipato al lunedì successivo. E' questo l'impegno chiesto alla giunta regionale nella mozione di Fdi votata oggi all'unanimità. "Crediamo – ha detto il consigliere Gabriele Veneri (Fdi), presentando l'atto – che l'apertura della scuola di venerdì rappresenti uno spreco di energie e di denaro ingiustificato, oltre che danneggiare il settore del turismo che si vedrebbe tagliare di una settimana le proprie attività". "L'assessorato ha già comunicato il calendario scolastico agli istituti e questi l'hanno portato agli organismi, quindi non so se sarà possibile per quest'anno – ha detto Elena Rosignoli (Pd) – comunque il Partito democratico voterà a favore".