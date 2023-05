Calendario scolastico 2023-2024 in Toscana: elenco completo di vacanze e ponti

Firenze, 25 maggio 2023 – Tutti in classe il 15 settembre 2023. Non è ancora finita la scuola, ma come sempre si guarda in avanti.

Ecco che la Regione Toscana ha approvato le linee guida per il prossimo anno scolastico. Adesso, starà alle singole scuole chiedere i piccoli adattamenti che possono fare in virtù dell’autonomia.

1 novembre: Tutti i Santi;

8 dicembre: Immacolata Concezione;

25 dicembre: Santo Natale;

26 dicembre: Santo Stefano;

1 gennaio: Capodanno;

6 gennaio: Epifania;

9 aprile: Santa Pasqua;

10 aprile: Lunedì dell'Angelo;

25 aprile: Festa della Liberazione;

1 maggio: Festa del Lavoro;

2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;

- Vacanze natalizie: da domenica 24 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024 compresi. - Vacanze pasquali: da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024 compresi.

La Festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole.

Termine delle lezioni: lunedì 10 giugno 2024; per la scuola dell’infanzia il 29 giugno 2024.

Tutti gli adattamenti che le istituzioni scolastiche riterranno opportuno apportare al calendario devono adesso essere inviati sia alla Regione che all’Usr per poi essere approvati ed infine comunicati sui siti scolastici.