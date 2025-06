Arezzo, 24 giugno 2025 – Castiglion Ubertini, al via i lavori di riqualificazione

Interventi finanziati con risorse comunali.

Previsti anche interventi a Persignano e Penna Alta

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria nella frazione di Castiglion Ubertini, come previsto dal cronoprogramma definito dall’amministrazione comunale. L’intervento rientra in un più ampio progetto che coinvolge anche le frazioni di Persignano e Penna Alta, per un investimento complessivo di 218.500 euro, interamente finanziato con fondi del bilancio comunale.

“Il primo cantiere – ha detto il Sindaco Sergio Chienni – interessa l’area antistante la Chiesa di Santo Stefano, dove è prevista la sostituzione dell’asfalto con una pavimentazione in pietra di pregio, l’installazione di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche, la sostituzione della rete acquedottistica in collaborazione con Publiacqua.

L’intervento, del valore di 37.000 euro (oltre IVA), avrà una durata di circa due mesi, salvo imprevisti, e rappresenta il primo tassello di un progetto più ampio volto alla valorizzazione delle frazioni del territorio comunale – ha aggiunto il Sindaco. I lavori sono stati progettati nel pieno rispetto delle normative vigenti in ambito archeologico e paesaggistico. Il cantiere, infatti, è sottoposto a sorveglianza archeologica, come previsto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, a tutela del valore storico e culturale dell’area interessata”.

“Con questo progetto –– ha aggiunto – ribadiamo il nostro impegno concreto verso le frazioni, rispondendo a esigenze condivise. I lavori appena avviati a Castiglion Ubertini segnano l’inizio di un percorso che proseguirà anche a Persignano e Penna Alta. La copertura economica interamente a carico dell’ente dimostra la nostra volontà di investire con responsabilità e visione nei luoghi in cui vivono e si riconoscono le nostre comunità”.

L’amministrazione comunale punta così a valorizzare un’area di rilevanza storica, migliorandone l’estetica e la funzionalità.