E’ uscito in libreria Tokyo in Treno, dell’aretino Tommaso Rossi alla scoperta della linea Yamanote

Arezzo, 24 giugno 2025 – E’ uscito in libreria Tokyo in Treno, il libro dell’aretino Tommaso Rossi alla scoperta della linea Yamanote, tra i luoghi più curiosi e spettacolari della città edito da Rizzoli

Dai canali social “Tommaso in Giappone”, seguiti da centinaia di migliaia di follower in continua crescita, Tommaso Rossi racconta da anni il Paese in cui si è trasferito e, dopo Life in Japan,

torna ora in libreria con questo nuovo libro.

Un viaggio in treno alla scoperta dei mille volti di Tokyo,

per chi non l’ha mai vista e sogna di andarci e per chi invece c’è già stato e ora non può più farne a meno.

Se davvero c’è qualcosa che accomuna l’esistenza di tutti gli abitanti di Tokyo, che vivano nella frenesia delle zone più centrali o nelle aree più periferiche, è il treno. Molto più di un semplice mezzo di trasporto, è un tassello indispensabile nella quotidianità dei local, ma anche dei tantissimi turisti che arrivano da ogni angolo del mondo per ammirare con i loro occhi le meraviglie di questa terra.

Ecco perché Tommaso Rossi, da anni punto di riferimento per gli italiani interessati a visitare il Sol Levante, ha scelto proprio il treno per raccontare la città in cui vive e che ama alla follia, anche nelle sue contraddizioni. Seguendo la linea Yamanote, una delle più importanti della metropoli, ci porta alla scoperta di quartieri già noti e scorci più defilati, fra templi, negozi, ristoranti, parchi e mercati tradizionali. Al suo fianco, una fermata dopo l’altra, vedremo sfilare sotto i nostri occhi i luoghi simbolo del mondo pop giapponese (manga, anime, videogiochi, idol); i distretti in cui nascono ogni giorno nuove tendenze; le zone con la night life più vivace e trasgressiva; e poi ancora palazzi altissimi e bellissimi, progettati da archistar di fama mondiale; vicoletti nascosti pieni di locali dal sapore autentico; insegne luminose che rischiarano la notte; strade residenziali immerse nel silenzio,

sormontate da grovigli di cavi elettrici... Lungi dall’essere una semplice guida turistica, Tokyo in treno è un racconto sincero e sentito che sa mescolare informazioni pratiche e note di colore, aneddoti personali e gustosi retroscena che permettono di capire più a fondo la storia, la cultura e le tradizioni del Giappone. Un viaggio unico e arricchente nel cuore di un Paese che non smette mai di stupire e di incantare.

TOMMASO ROSSI, originario di Arezzo, è diventato un punto di riferimento per tanti viaggiatori italiani che scelgono il Giappone come meta turistica. Il suo sito, Dondake.it, è attivo dal 2008. Con i canali social “Tommaso in Giappone” (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Twitch), seguiti da centinaia di migliaia di persone, negli ultimi dieci anni ha raccontato insieme a sua moglie Yuri il Paese in cui si è trasferito con oltre 1500 video, circa 1500 articoli e, soprattutto, più di 500 viaggi organizzati a marchio GiappoTour® grazie alla partnership con Blueberry Travel, un importante tour operator italiano, di cui oltre 80 accompagnati personalmente. Per Rizzoli ha pubblicato Life in Japan (2022).