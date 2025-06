Arezzo, 24 giugno 2025 – Disservizi del gestore sul ritiro dei rifiuti. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini incontrerà il Presidente e i referenti di Sei Toscana

"È fondamentale fare chiarezza con il gestore del servizio rifiuti perché venga ripristinata urgentemente un’efficienza negli svuotamenti che manca da troppe settimane, dovuta in primis ai cittadini e all’Amministrazione comunale – afferma il Sindaco - I problemi di carattere aziendale legati prima al sito di conferimento su Terranuova chiuso per un periodo, poi allo sciopero generale di venerdì scorso, non possono creare per settimane e settimane una condizione di emergenza per lo svuotamento dei cassonetti, causando forti disagi anche sul piano del decoro.

Non è accettabile che, come ogni anno, si debba corrispondere il pagamento di un servizio sempre più caro a causa del metodo Arera, tanto che il Comune ha deciso di destinare € 250.000 come nel 2023, per contenere l’aumento della Tari che dall’anno scorso avverrà regolarmente tutti gli anni per una legge assurda, e indipendentemente dalla qualità dei servizi che i Comuni e i cittadini ricevono.

Siamo consapevoli che il tema dei rifiuti è complesso, persiste ancora una componente legata al mal conferimento, dove troppo spesso non viene fatta correttamente la differenziata, con sacchetti o altro che bloccano i cassonetti dell’indifferenziata, o essendo fuori uso generano problemi ai cittadini che devono girare alla ricerca di un cassonetto, o abbandonano a terra il sacchetto, ma riteniamo che l’efficienza sia doverosa da parte del gestore.

Per questi motivi, giovedì incontrerò i vertici di Sei Toscana per fare il punto sulla situazione e chiedere interventi concreti su lo svuotamento regolare e adeguato, compreso il multimateriale che in estate aumenta fisiologicamente, ma anche per la pulizia dei cassonetti e delle aree intorno, oltre alla possibilità di sostituire i cassonetti dell’indifferenziata oggettivamente mal funzionanti con una soluzione che garantisca l’utilizzo regolare e pratico dello stesso”

“Mi preme evidenziare che il monitoraggio da parte dell'Amministrazione è continuo - aggiunge l’Assessore Brandi – Ho appurato personalmente le aree e vie che sono più soggette a criticità, richiedendo più passaggi al gestore per il ritiro o una maggiore disponibilità di batterie.

Spesso, tuttavia, il multimateriale è saturo di rifiuti non conformi alla differenziata. Rinnovo ai cittadini anche l’utilizzo del servizio “gratuito” di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio, contattando il numero verde 800127484"