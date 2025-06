Arezzo, 24 giugno 2025 – Estensione e potenziamento della rete idrica a Piantravigne

Sono iniziati i lavori per l’estensione e il potenziamento della rete idrica nella frazione di Piantravigne, con l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento idrico nella parte a valle del borgo.

L’intervento prevede la posa di una nuova condotta da Certignano (nel comune di Castelfranco Piandiscò) fino al serbatoio di Piantravigne e permetterà di aumentare la portata e la pressione idrica nelle abitazioni già servite dall’acquedotto. Invece, le abitazioni poste a valle, al momento non ancora allacciate alla rete acquedottistica per i problemi di pressione attualmente presenti, potranno richiedere l’allaccio e l’installazione di un contatore a Publiacqua.

“Il progetto, che è stato illustrato ai cittadini durante un incontro pubblico, ha un valore complessivo di 140 mila euro più IVA – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni. Nel dettaglio è cofinanziato per il 40% da Publiacqua, attraverso la tariffa del Servizio Idrico Integrato e per il 60% dal Comune di Terranuova Bracciolini, che contribuisce con un finanziamento di 84.000 euro. Si tratta di un intervento che dà risposte attese da tempo, soprattutto in ambiti fondamentali come l’accesso ai servizi essenziali. Il lavoro congiunto tra Comune e gestore ci consente di portare avanti progetti strategici per il miglioramento della qualità della vita nelle nostre comunità”.

Il cantiere è organizzato in modo da ridurre al minimo i disagi per i residenti e, salvo imprevisti, durerà 90 giorni.