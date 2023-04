Scuola primaria Sandro Pertini, Istituto comprensivo Altiero Spinelli - Scandicci

Caro Diario,

questa mattina fra i banchi di scuola, con i nostri compagni ci siamo soffermati su questo argomento importante che riguarda tutti noi.

Fin dai tempi antichi ci sono stati molti litigi da cui nacquero battaglie tanto agguerrite come oggi succede.

Le guerre portano fame e povertà ai popoli, le armi sono in grande quantità e potenti, causano molti danni, radiazioni, distruggono città e perfino interi stati del mondo. Le incursioni arrivano fin dentro le metropoli per distruggere i monumenti e gli edifici, per causare macerie e paura agli abitanti. Non solo sparano sulla terra ma anche dal cielo lanciando bombe nucleari… uccidendo persone. I soldati subiscono il rischio di morire, la minoranza riesce a salvarsi; per questo molti bambini sono orfani. Le guerre durano molti anni e sono dolorose. Noi siamo fortunati a vivere in un paese che ripudia la guerra…

Secondo me è importante creare un accordo per comunicare senza sparare. Parli e non spari posizione giusta per non fare la guerra, tutto il mondo dovrebbe essere amico e non ha senso usare le armi.

L’accordo è una cosa che si condivide ed è importante dialogare per non combattere cercare d’imparare reciprocamente perché siamo diversi ed il diverso degli altri può essere utile per ognuno di noi.

È più che importante imparare dall’altro, per sapere più cose, per conoscersi e per fare nuove amicizie.

Per promuovere l’accordo bisogna lavorare reciprocamente, questo ci permette di raccogliere più idee che vengono condivise, fino ad arrivare a prendere delle decisioni.

Si ha anche quando le persone cercano di capirsi pur avendo opinioni diverse ma alla fine concordano scegliendo l’idea giusta per tutti.

C’è l’accordo quando si arriva a stringere un patto, mi sembra utile per non fare accadere la guerra.

Bisognerebbe considerare che ogni persona, di ogni nazione differente dalla nostra, ha qualcosa da donare all’altro. Un accordo o un patto assume un valore importantissimo e va rispettato.

Dal fondo interviene qualcuno...

Per costruire un patto bisogna fare amicizia e un rapporto gentile aiuta a costruirla. Essere fedeli, onesti, avere la consapevolezza di ciò che si fa, avere rispetto delle persone permette di edificare rapporti di fiducia con gli altri.