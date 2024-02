Scuola primaria Rodari. Citofono rotto da anni: "Non è più accettabile"

PONTASSIEVE

"Dopo la pessima gestione della vicenda dell’asilo nido Ceccobilecco, ecco un’altra scuola del territorio comoletamente dimenticata dall’Amministrazione comunale. Si tratta della scuola Gianni Rodari di Molino del Piano". La critica all’Amministrazione comunale arriva dalla capogruppo della Lega, Cecilia Cappelletti, che e’ anche consigliera metropolitana per il suo partito. "Sono i anni - dice Cappelletti riferendosialla scuola di Molino del Piano - che il personale Ata e le maestre lamentano il non funzionamento dell’apriporta-citofono della struttura. Tutto questo nonostante, l’assessore competente avesse rassicurato che era stato richiesto un preventivo per l’acquisto del nuovo citofono. Ad oggi, invece, nulla è stato fatto e la questione alla scuola di Mokino rimane aperta. Mi chiedo - dice ancora Cecilia Cappelletti - come mai l’Amministrazione non provveda alla sostituzione di un semplice citofono che tanto, in termini di tempo, farebbe risparmiare a tutto il personale scolastico, costretto ogni volta a dover scendere personalmente al piano inferiore per poter aprire la porta. A quanto mai potrà ammontare il costo di un citofono nuovo?".

Leonardo Bartoletti