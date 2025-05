Un’occasione per festeggiare il centenario dalla seconda vittoria del Tour de France di un grande ciclista italiano. Stasera e domani (ore 21) arriva al Teatro di Rifredi ‘Orlando non fa suonare il corno: mito e leggenda di Ottavio Bottecchia’. Uno spettacolo che vuole riportare in vita il grande corridore che ha fatto la storia del nostro sport, il primo in assoluto ad aggiudicarsi la maglia gialla. Una lettura, questa, che nasce a Parigi lo scorso anno, alla vigilia delle Olimpiadi e all’ombra della Tour Eiffel. A portarlo in scena saranno Riccardo Ventrella, che ha scritto lo spettacolo e lo racconta, insieme a Klaus Martini e con Vieri Sturlini alla chitarra. Non mancherà anche la voce originale che lo ha portato in piazza a Parigi, Juaris Casanova. A impreziosire le serate, in uno spettacolo prodotto da Teatro della Toscana, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e dal Théâtre de la Ville di Parigi, in collaborazione con Qendra Multimedia di Prishtina, sarà la bicicletta ricostruita dalla Simoncini Telai di Castelfiorentino. Un modo, questo, per parlare della società attraverso lo sport. Perché Bottecchia fu anche un soldato decorato, ma di estrazione socialista, tanto da essere mal visto dal regime fascista. Uno spettacolo che arriva a Rifredi in prima nazionale. Domani alle 18,30, invece, sempre in teatro, Giovanni Grossi e Riccardo Ventrella presentato il volume ‘Virtour capitali. In bici per l’Europa tra città, fiumi e miraggi’ (I libri di Mompracem, 2025).

Lorenzo Ottanelli