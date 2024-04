Scuola Poliziano, il rientro dal ponte è amaro: “Ingente furto di pc”

Firenze, 29 aprile 2024 – Rientro dal ponte decisamente poco piacevole alla secondaria di primo grado Poliziano, che si trova in viale Morgagni. Durante il ponte, con la sospensione dell’attività didattica, i soliti balordi si sono introdotti all’interno dell’edificio, dove hanno fatto razzia di pc. Per consentire i rilievi alla Polizia, gli studenti stamani sono entrati in classe con un po’ di ritardo.

"Ci dispiace informarvi che al rientro dal ponte abbiamo rilevato un ingente furto presso la media Poliziano - fa sapere la dirigente Silvia Mauri alle famiglie -. Sono state tempestivamente avvisate le forze dell’ordine e sono stati fatti i dovuti rilievi per avviare la denuncia”.

A inizio aprile erano stati rubati dei pc alla primaria Bargellini. E una decina di giorni fa brutta sorpresa pure alla secondaria di primo grado Beato Angelico. Anche in questo caso sono spariti dei pc dalle aule. “Adesso abbiamo rinforzato le misure di sicurezza”, dice la dirigente Paola Mannara. Resta la grande amarezza di fronte ad un’escalation di criminalità che riguarda anche le scuole.