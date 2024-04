Furto di computer alla Bargellini. Blitz durante la notte attraverso una porta difettosa

Bruttissima sorpresa ieri mattina alla scuola dell’infanzia e primaria Bargellini. Nottetempo, dei balordi si sono introdotti all’interno del plesso di via di Novoli e hanno rubato alcuni tre pc e un tablet. I ladri pare siano entrati attraverso una porta, forse difettosa, che si trova dalla parte della mensa. "Non mi è ancora chiara la dinamica - ci ha spiegato la dirigente, Francesca Cantarella, che ieri non ha potuto verificare di persona dato che non era a Firenze -. Stamani mi renderò meglio conto. C’è anche da capire se l’antifurto sia entrato o meno in funzione. Purtroppo, non è la prima volta che la Bargellini viene presa da mira". Stavolta, i malintenzionati si sono concentrati solo sui computer. Solitamente, quando avvengono i furti nelle scuole vengono prese di mira le macchinette per rubare i pochi spiccioli presenti all’interno. Stavolta nulla, invece. Purtroppo non sono rari i furti all’interno delle scuole.