Scuola, l’appello dei genitori: “Salviamo la prima elementare in cui studiò Gino Bartali”

Firenze, 1 giugno 2023 – “Salviamo la prima elementare alla Vittorino da Feltre”, scuola che si trova a Ponte a Ema, paese diviso tra i Comuni di Firenze e Bagno a Ripoli. È quanto viene chiesto nella lettera-appello del consiglio di istituto.

La scuola, su cui il Comune ha investito oltre 2 milioni di euro, è conosciuta perché tra gli alunni ci fu anche il campione di ciclismo Gino Bartali, che a Ponte a Ema era nato e vissuto. “Nella scuola l'anno prossimo non verrà attivata la classe prima elementare - si legge nella lettera -. Si può ancora fare qualcosa: non ci arrendiamo e chiediamo alle istituzioni e alla comunità di darci una mano. Di mobilitarsi. Una scuola è anche un quartiere. E nessuno può permettersi di lasciarla andare a morire. Senza una prima classe si rischia un 'effetto abbandono’. Sarebbe un grave danno per il quartiere di Ponte a Ema e un fallimento che chiediamo sia evitato”.

Nella lettera si ricorda che “durante il 2021 il Comune di Firenze ha deciso di fare importanti lavori di ristrutturazione alla Vittorino, che stanno per iniziare. Si tratta di un rilancio fondamentale per la scuola. Probabilmente il timore di qualche disagio può aver spinto molti genitori che dovevano iscrivere i figli a scuola a non farlo e a rivolgersi ad altri istituti. E il calo demografico che colpisce la nostra città e il nostro Paese ha fatto il resto. Ci sono state 9 preiscrizioni: l'ufficio scolastico regionale non le ritiene sufficienti a termini di legge per attivare una classe. Il dirigente scolastico ci ha comunicato la decisione. Inutile sottolineare lo sgomento e la delusione. Ma noi non intendiamo arrenderci”.

"Noi facciamo un appello ai genitori, a chi in questi mesi ha rinunciato all'idea di iscrivere i propri bambini alla Vittorino - si conclude -. Fatevi avanti! Ci sono 9 preiscrizioni ma occorre arrivare a 15. E ci sono 15 giorni per tornare all'ufficio scolastico provinciale a chiedere l'attivazione della prima”.