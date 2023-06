Firenze, cura per le scuole, più parchi, strutture per studenti e anziani: la voce dei giovani in Consiglio comunale

Firenze, 1 giugno 2023 – Più cura per gli istituti scolastici, in particolare sulla manutenzione e sulle mense. Più parchi urbani, più piste ciclabili e più spazi per fare sport all'aria aperta. E poi il tema degli alloggi pubblici, che vanno aumentati. Così come le strutture per gli anziani e i disabili devono essere in tutte le città. Spazio anche al miglioramento del trasporto pubblico locale. Sono le proposte più significative che hanno fatto i ragazzi nel corso di quest'anno scolastico in occasione dell'iniziativa 'Il Consiglio comunale aperto ai ragazzi', progetto inserito nelle Chiavi delle città, a Firenze. Oltre agli intervenuti in consiglio, le rispettive classi collegate da remato, hanno assistito e partecipato alla seduta con un coinvolgimento di 40 classi. Ringraziando la presidenza del Consiglio comunale che ha curato questo particolare progetto, ed i docenti che lo hanno scelto, i ragazzi hanno spiegato che questa iniziativa è stata “molto utile per il percorso di studi”.

I ragazzi hanno detto di essersi “avvicinati alle istituzioni” che, spesso, rimangono distanti nei loro confronti, ed hanno potuto partecipare ad un’esperienza unica di educazione civica, comprendendo il funzionamento del Consiglio comunale e portando a conoscenza le loro idee ma anche le loro speranze per la costruzione di una città e di una società che loro desidererebbero. “Con questo progetto – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – abbiamo avuto modo di far capire che i rappresentanti nelle assemblee elettive non sono esseri sconosciuti ed inavvicinabili ma che sono al servizio dei cittadini, pronti a recepire istanze per il bene comune di tutte e tutti. Le ragazze ed i ragazzi, hanno dimostrato attenzione, partecipazione ed una grande capacità di calarsi nel ruolo di presidente, vicepresidente e consigliere, con serietà, intervenendo con rispetto istituzionale e vero interesse”. “L’auspicio – ha concluso il presidente Milani – è che momenti di confronto e di ascolto come questo siano sempre più strumento di dialogo e operativo per una buona e condivisa amministrazione”.

Niccolò Gramigni