Scuola, il Calamandrei teatro del progetto Erasmus+ Ospitati docenti francesi per seminari formativi

Giornate intense per l’Istituto di Istruzione Superiore Calamandrei di Sesto al centro di diverse iniziative. In questi giorni nella sede di via Milazzo della scuola è stato accolto un gruppo di docenti provenienti dalla Francia ed in particolare dal "Lycée Racan et College de Bercè" di Montval sur Loir. L’arrivo degli insegnanti è legato al progetto "Erasmus +" e durante l’incontro di formazione che si è svolto due giorni fa nell’auditorium del plesso, alla presenza di tre classi quinte, sono state affrontate in particolare le tematiche legate all’inclusione con testimonianze concrete delle modalità con cui il tema viene affrontato al Calamandrei. Ieri e oggi, poi, i docenti d’oltralpe hanno potuto concretamente vedere sul campo, durante lezioni e visite nelle aule, quanto appreso durante il seminario formativo. Coinvolgerà invece diverse classi e tre ‘squadre’ formate da studenti del triennio l’evento in programma oggi che permetterà ai ragazzi del Calamandrei di confrontarsi con lo scrittore Daniele Mencarelli, autore di best seller come "Tutto chiede salvezza" e "Fame d’aria": in particolare un libro dell’autore, "Sempre tornare", sarà affrontato in una vera sfida a quiz, "Cacciatori di testi" attraverso una gara condotta dall’associazione Allibratori. Per motivi di capienza l’iniziativa, in memoria del professor Stefano Bottai, si terrà dalle 9,30 al cinema Grotta.