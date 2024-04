Scuola Gabbrielli chiusa. Ancora braccio di ferro tra genitori e Comune

Sulla chiusura della scuola Gabbrielli continua il braccio di ferro tra genitori e Comune. L’altro giorno l’amministrazione ha incontrato le famiglie dei ragazzi che, per effetto dei lavori di ristrutturazione del plesso, resteranno fuori dalla scuola dall’inizio del prossimo anno scolastico. Secondo il piano presentato dal Comune, la Gabbrielli dovrebbe essere smembrata: i ragazzi saranno divisi tra la 25 Aprile e la Dino Campana mentre la Sturiale, che ha sede nello stesso plesso, andrà alla Verdi e in parte alla Turziani. Alcuni genitori hanno chiesto di tenere alla Verdi i ragazzi della Gabbrielli, in modo da agevolare le famiglie che hanno bimbi anche in questa scuola oltre che alla Sturiale. Ma la risposta è stata negativa e si è sollevato un caso. "Alcuni genitori – ha detto il consigliere di opposizione, Enrico Meriggi (in foto) – ci dicono che sarebbe stata minacciata addirittura un’ordinanza per bloccare le proteste delle famiglie. Non solo li hanno avvertiti all’ultimo minuto, dopo aver fatto anche un open day con le iscrizioni, ma ora vogliono fermare anche le loro legittime richieste". Alla scuola saranno eseguiti lavori di consolidamento, finanziati grazie a un progetto che ha avuto soldi dalla Regione. Il Comune ha informato i genitori non appena avuta l’ufficialità dello stanziamento.