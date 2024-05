Scuola di musica, l’anniversario. Nasce il libro sulla didattica

Nell’anno in cui ricorre il cinquantesimo dalla fondazione della Scuola di Musica di Fiesole, l’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per pubblicare un volume che illustra il patrimonio documentario e librario lasciato dal Centro di Ricerca e di Sperimentazione per la Didattica Musicale. Il centro fu costituito nel 1980 per iniziativa della Provincia di Firenze, dei Comuni di Fiesole e Firenze e della stessa Scuola con la quale condivideva anche la sede a Villa La Torraccia. Nel 2008, dopo la sua chiusura, il Comune di Fiesole si è fatto carico di ospitare l’archivio documentale del presso i locali dell’Archivio comunale. La presentazione del volume sarà oggi alle 17:30 presso la Biblioteca comunale. Interverranno autrici Gaia Baglioni, archivista, e Stefania Gitto, responsabile dell’Archivio storico della Scuola di Musica. Il volume edito consentirà ai ricercatori di accedere ai materiali documentari e librari riordinati, catalogati.